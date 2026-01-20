結論から言うと、オール電化が本当にお得かどうかは、電気代だけでは決まりません。以前の電気代＋ガス代の合計と比べてどうか、さらに給湯や暖房の機器が何か、夜間の割安な時間帯を活かせているかで結果が変わります。ガス代がゼロでも、電気代が月2万2000円なら、条件によっては得にも損にもなり得ます。 月2万2000円は高いのか：平均と比べる時は合計で見る 総務省統計局の家計調査（2024年平均）では、二人以