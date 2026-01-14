総務省において「情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会市場検証委員会利用者視点を踏まえたモバイル市場の検証に関する専門委員会」という有識者会議が開かれている。 1回目の会議において、電気通信事業法第27条の3の規制について「目的に見合った必要最小限なものに見直すべきではないか」と言及があった。 その前から「行き過ぎた端末割引規制が議論の対象になるのではないか」という空気感も出て