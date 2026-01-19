警察車両の赤色灯栃木県小山市で昨年11月、民家に押し入り、住人の女性にけがをさせた事件があり、県警は19日、飼い犬を撲殺したとして、器物損壊と動物愛護法違反の疑いで住所不定、無職三浦祐太容疑者（22）＝強盗致傷などの罪で起訴＝を追送検した。捜査関係者への取材で分かった。「ほえられたらまずいと思った」という趣旨の供述しているという。捜査関係者によると、書類送検容疑は昨年11月4日、民家の飼い犬を棒状の物