2026年が始まって間もないですが、早くもFMVの新モデルが登場しました。新モデルはいずれもAI活用の裾野を広げる意味合いを持った製品です。 富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は、大画面ノートPCや一体型デスクトップPCなど、4シリーズ7機種の製品を発表。これに合わせて発表会を開催しました。この記事では、発表会の様子を交えて製品を紹介していきます。 AI体験を多くのユーザーに届けるためのラインアップ