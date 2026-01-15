ÂçºåÉÜ·ÙËÜÉô¡áÂçºå»ÔÃæ±û¶èÂçºåÉÜ·Ù¤Ï15Æü¡¢È¬Èø½ð¤ÎÎ±ÃÖ¾ì¤Ç¸ûÎ±Ãæ¤À¤Ã¤¿20ÂåÃËÀ­¤¬¡¢µï¼¼Æâ¤Ç¼ó¤ò¤Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î24Æü¤Ë¶¯ÅðÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢¤½¤Î¸åµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µï¼¼¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÎ±ÃÖ¿Í¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢½¢¿²Ãæ¤Ç°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î14Æü¸á¸å10»þ5Ê¬¤´¤í¡¢½ä»ëÃæ¤Î½ð°÷¤¬¥È¥¤¥ì¤Î¥É¥¢¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ëÃËÀ­¤òÈ¯¸«¡£¥É¥¢¤Ë°áÎà¤ò°ú¤Ã¤«¤±¡¢¼ó¤ò