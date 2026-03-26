捜査現場にあった現金約1000万円を持ち去ったとして、大阪府警は3月4日、南堺署刑事課の警部補（52）を占有離脱物横領の疑いで逮捕した。 報道によると、警部補は同月2日、集合住宅の一室で一人暮らしの70代男性が死亡した事案を捜査した際、現場にあった現金を持ち去ったという。なお、この死亡事案自体には、事件性はなかった。 2025年6月頃、府警監察室に「警部補が現場から現金を盗んでいる」との情報提供があり、府警が調べ