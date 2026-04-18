【地震情報 2026年4月18日】(15:00更新)14時54分頃、長野県北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM5.1、最大震度5弱を長野県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年4月18日】(14:57更新)14時54分頃、長野県北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM5.1、最大震度5弱を長野県で観測しています。この地震による津波の心配はありませ