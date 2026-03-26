大阪市の横山英幸市長が26日、自身のXを更新。大阪市内で目撃が相次ぎ、大阪府警の施設内で捕獲されたシカの様子を公開した。【写真】「近いうちに新天地のご報告が」シカの様子を公開した横山英幸大阪市長の投稿横山市長は「鹿さんお元気です」と写真付きで報告。「近いうちに新天地のご報告ができると思います」と伝えた。続けて「名前どうしよう。このままではネーミングセンスに定評がある私が名づけたいと思いますが、