『ドラえもん』5月生まれのしずかちゃんの誕生日、そしてベトナムで『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の上映が5月22日からスタートすることを記念し、5月23日17時放送のテレビアニメ『ドラえもん』（テレビ朝日系／毎週土曜17時）にて、ベトナムを舞台にしずかちゃんの誕生月をお祝いする特別エピソード「プレゼントはベトナム旅行」を放送することが決定した。【写真】「デコレーションしちゃお♪チャンチーぬりえコン