堺市北区の南海電鉄の踏切に盗んだ自転車を放置したとして、大阪府警は7日、往来危険などの疑いで同市北区、中学教諭中村太樹容疑者（33）を逮捕した。府警によると「盗んだものを自宅に置きたくないと思い、軽い気持ちで捨てた」と容疑を認めている。自転車は電車と接触。けが人はいなかった。逮捕容疑はスポーツタイプの自転車を盗んだ上、3月22日午前0時過ぎ、南海電鉄高野線の中百舌鳥―白鷺間の踏切に放置し、電車の往来