¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Î¡Ö¥¯¥ë¡¼11¡×/NASA¡ÊCNN¡Ë±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤Ê¤É4¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬14Æü¡¢Í½Äê¤è¤ê¤âÁá¤¯¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¥¤ì¡¢ÃÏµå¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤¬¾è°÷¤Î·ò¹¯¾å¤Î·üÇ°¤òÍýÍ³¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÍ½Äê¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æµ¢´Ô¤µ¤»¤ë°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Ç±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»Ä¤ë±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢±§Ãèµ¡´Ø¤Î¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥¯¥É¥¹¥Ù¥ë¥Á¥³¥Õ¤µ¤ó¤È¥»¥ë¥²