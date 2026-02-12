AIが劇的な進化を遂げる中、どんな人が生き残るのか。脳科学者の茂木健一郎さんは「AIの情報圧縮速度は人間の100万倍にもなる。ただ、だからこそ人間は足を使って、直感を鍛えることが重要になってくる」という――。■AIが共通テスト“ほぼ満点”の本当のすごさ受験シーズンがピークを迎える中、先日、衝撃のニュースが耳に入ってきました。OpenAIが開発した生成AIの最新モデル「GPT-5.2 Thinking」に今年度の大学入学共通テスト1