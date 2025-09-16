●マスク氏がテスラ株を大量購入米電気自動車（EV）大手テスラのCEOイーロン・マスク氏が、10億ドル相当（約1,470億円）のテスラ株を取得したことが、当局に提出された文書で15日に明らかになった。マスク氏の公開市場でのテスラ株購入は、2020年初頭以来となる。【こちらも】エヌビディア、売上高・利益過去最高でさらなる株高か?マスク氏のテスラ株購入を受けて、市場からテスラ株への買いが入り、前週末終値で一時8%急騰し