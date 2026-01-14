鹿屋市の山の中できのう13日、一部が白骨化した遺体が見つかり、警察が身元や死因などを調べています。 鹿屋警察署によりますと、13日午前9時ごろ、鹿児島県鹿屋市古江町の山の中で山菜採りをしていた地元の住民が、白骨化した人の頭部の一部を見つけました。 その後、通報を頼まれた近くの住民が「人間の顔の骨を見つけた。頭部の一部のようだ」と警察に通報しました。 警察が周囲を捜索したところ、頭部や体の一部と見られる