19日午前、能美市の山間部でクマを探していた猟友会のメンバーが身元不明の遺体を発見しました。警察では事件と自殺の両面で調べを進めています。19日午前9時すぎ能美市徳山町でクマの目撃情報を受け付近を捜索していた猟友会のメンバーから「車が停まっていて近くに遺体がある」と警察に通報がありました。警察によりますと遺体は腐敗が進み、一部が白骨化していたということです。現場はいしかわ動物園から東に約1キロほどの山間