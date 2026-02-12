12日午後、長野県駒ケ根市の竹林で、人の胴体の骨の一部が見つかりました。骨が見つかったのは、駒ケ根市赤穂の国道近くの竹林です。警察によりますと、近くで工事をしていた作業員が、道路から少し離れた竹林の中に立ち入った際、地面に複数の骨があるのを発見したということです。骨のほかに衣服や茶色のハンチング帽子、黒いセカンドバッグや長財布、それにスマートフォンなども見つかっていますが、身元が特定できるよう