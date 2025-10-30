警察によりますと、30日午後3時ごろ、福岡市南区老司で「公園の草刈り中、施錠された門扉の奥に人骨と思われる頭部と腰の部分、衣服に包まれた下腿部（かたいぶ）がある」と、公園で草刈り中の作業員から110番通報がありました。現場は、公園に隣接する高校の敷地内で、普段は生徒が立ち入らない場所だということです。警察が駆けつけ、草や木の根がからんだ状態の人の骨を発見しました。幼い子どもではなく、性別は分かっていませ