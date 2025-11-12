ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 熊本県で数年ぶりの草刈り中に白骨化遺体を発見 警察が身元の特定を… 熊本県 白骨遺体 時事ニュース RKK熊本放送 熊本県で数年ぶりの草刈り中に白骨化遺体を発見 警察が身元の特定を急ぐ 2025年11月12日 18時46分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11日、熊本県八代市の市道の法面で白骨化した遺体が見つかった 関係者によると、現場は少なくとも数年は手入れされていないそう 工事のための草刈り中に発見されたといい、警察は身元の特定を急ぐ 記事を読む おすすめ記事 【独自】広末涼子さん書類送検へ…時速180キロ超で追突事故起こしケガさせた疑い “双極性感情障害”で芸能活動休止中 2025年11月12日 17時31分 3年前に行方不明に 当時中学3年生だった梶谷恭暉さん「大好物の唐揚げを作って待っていた」我が子の帰りを待ち続ける母親は【岡山】 2025年11月12日 20時30分 整理券に「ハズレ」混ぜて配布 テニプリイベントの混雑対応が物議 2025年11月12日 13時54分 声優・浪川大輔が代表の事務所 SNS上の不適切投稿めぐり警告「加害予告を確認」警察、弁護士へ相談も 2025年11月12日 17時7分 岩手県職員の男が台湾で…盗撮の疑いで“再び逮捕” 駅で女性のスカートの中盗撮か…6月にも逮捕・保釈 岩手県きょうにも会見へ 2025年11月10日 8時30分