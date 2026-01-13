ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 餅田コシヒカリ、結婚していたと初告白「実は2年前なんです」 餅田コシヒカリ 踊る！さんま御殿!! 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース 餅田コシヒカリ、結婚していたと初告白「実は2年前なんです」 2026年1月13日 20時21分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリが結婚を発表した 「プロポーズされた時のリングなんですけど」と指輪を見せながらにっこり 結婚した時期について「実は2年前なんです」と初めて告白した 記事を読む おすすめ記事 高杉真宙 波瑠との結婚発表後、初めて報道陣に対応 祝福の声に会釈 年末年始は「家族と」 2026年1月9日 18時53分 高杉真宙 幸せ笑顔満開！波瑠との結婚発表後初報道陣の前に 結婚指輪は着けず祝福に会釈 2026年1月10日 5時30分 インポッシブル・えいじ、「有吉の壁」で結婚を発表「『おめでとう』ちょうだいよ」 2026年1月7日 20時53分 2026年 芸能界は結婚報告ラッシュ 餅田コシヒカリが番組内で電撃発表 長澤まさみ、松井珠理奈も 2026年1月13日 20時56分 結婚から２年…今も「別居婚」の美人タレント ４８歳のセーラー服姿！夫が公開「うちの妻…」ＴＡＫＥＳＨＩは悔やむ 2026年1月7日 5時42分