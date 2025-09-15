元お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリさん（31）が2025年9月10日、自身のインスタグラムを更新。キャミソール姿のバックショットを披露した。あだ、そこには意外なものが張り付いていて、ネットの笑いを誘っている。「100キロ女子の日常」餅田さんは「リモコン置き場じゃないのよ。」とコメントをつづり、黒いキャミソールを着た背中に、テレビのリモコンをくっつけた姿を投稿。「#100キロ女子の日常」「#背中」「#