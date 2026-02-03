まだ寒い日が続くけれど、そろそろ花粉が気になり始める季節。肌不調が出やすい春に向けて、ゆらぎに負けない肌の育成を始めてみませんか？※ 写真左から実際にお試し！? IPSA「MEセンシティブ n」一人ひとりの肌に寄り添い停滞しがちな春肌の活力を高める。美肌エネルギーに着目。皮脂分泌力や肌状態に合わせてピッタリの一本を選べる化粧液。「乳液のようなとろみで、肌をやさしく包むような保湿感があります。かなりの乾燥肌で