お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリ（29）が23日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。人生で一度も貯金したことがないことを明かした。餅田は自炊をせずにウーバーイーツで基本生活しているという。「1カ月で30万円ぐらい…」と明かすとスタジオ全員が驚いた。そして人生で一度も貯金をしたことがないと告白。「人間っていつ死ぬかわからないじゃないし、あした死んじゃうんじゃな