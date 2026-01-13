ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 高市首相、衆議院解散の意向を自民党幹部に伝達か…関係者明かす 時事ニュース 衆議院選挙 高市早苗内閣 高市早苗 共同通信 高市首相、衆議院解散の意向を自民党幹部に伝達か…関係者明かす 2026年1月13日 15時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相が衆院を解散する意向を固め、自民党幹部に伝えたことが分かった 関係者が13日に明らかにし、首相は近く正式に表明する構えだ 与党は臨戦態勢に入り、野党も選挙準備を本格化させる 記事を読む おすすめ記事 維新・吉村代表は解散風を止めようとはしない 橋下徹氏が断言、そのおかげで高市首相はフリーハンドに 2026年1月12日 11時15分 【急転直下】衆院解散案浮上 熊本の立候補予定者は 2026年1月12日 19時10分 フジ解説委員・松山俊行氏 衆院解散浮上に「首相は解散したがっている…実際に解散できるかどうかは」 2026年1月11日 9時6分 【独自】自民幹部が明かした高市早苗の極秘裏「解散」作戦の裏側…休日のタイムラグを使って「読売に解散報道」「総務省に解散予定文書」「麻生と吉村にだけは伝える」《自民世論調査では「自民単独過半数」》 2026年1月11日 15時0分 衆院解散「一段ステージが変わった」、維新・吉村代表が首相とのやり取り明かす…高市首相は「政治が安定する形を」と連立拡大に意欲 2026年1月11日 11時58分