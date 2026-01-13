高市首相、衆議院解散の意向を自民党幹部に伝達か…関係者明かす共同通信

高市首相、衆議院解散の意向を自民党幹部に伝達か…関係者明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 高市首相が衆院を解散する意向を固め、自民党幹部に伝えたことが分かった
  • 関係者が13日に明らかにし、首相は近く正式に表明する構えだ
  • 与党は臨戦態勢に入り、野党も選挙準備を本格化させる
  • 急に解散風が吹き始めた（写真はイメージ）
    維新・吉村代表は解散風を止めようとはしない　橋下徹氏が断言、そのおかげで高市首相はフリーハンドに 2026年1月12日 11時15分
  • 衆院解散か？
    【急転直下】衆院解散案浮上 熊本の立候補予定者は 2026年1月12日 19時10分
  • スポニチ
    フジ解説委員・松山俊行氏　衆院解散浮上に「首相は解散したがっている…実際に解散できるかどうかは」 2026年1月11日 9時6分
  • 【独自】自民幹部が明かした高市早苗の極秘裏「解散」作戦の裏側…休日のタイムラグを使って「読売に解散報道」「総務省に解散予定文書」「麻生と吉村にだけは伝える」《自民世論調査では「自民単独過半数」》
    【独自】自民幹部が明かした高市早苗の極秘裏「解散」作戦の裏側…休日のタイムラグを使って「読売に解散報道」「総務省に解散予定文書」「麻生と吉村にだけは伝える」《自民世論調査では「自民単独過半数」》 2026年1月11日 15時0分
  • 高市首相（左）、日本維新の会の吉村代表（右）
    衆院解散「一段ステージが変わった」、維新・吉村代表が首相とのやり取り明かす…高市首相は「政治が安定する形を」と連立拡大に意欲 2026年1月11日 11時58分

