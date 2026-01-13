ホンダ「Hマーク」新デザインを初公開！ホンダは2026年1月13日、四輪事業における新たなシンボルとして、新たなデザインの「Hマーク」を採用することを発表しました。Hマークは、1963年に初めて採用され、その後何度かのデザイン変更を経ながら、長年にわたりホンダ四輪車の象徴として商品・事業の中で使用されてきたものです。【画像】超カッコいい！ これがホンダの新たな「ロゴ」です！（30枚以上）Hマークの由来について