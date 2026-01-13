ホンダ「Hマーク」新デザインを初公開！

ホンダは2026年1月13日、四輪事業における新たなシンボルとして、新たなデザインの「Hマーク」を採用することを発表しました。

Hマークは、1963年に初めて採用され、その後何度かのデザイン変更を経ながら、長年にわたりホンダ四輪車の象徴として商品・事業の中で使用されてきたものです。

Hマークの由来について、かつて本田宗一郎は次のように語ったそうです。

「世の中には形は三つしかない。〇と△と口だよ。丸は円満、三角は革新を連想させるよな。四角は堅実な感じがするだろ。企業の経営もそうなんだが、円満だけでは会社は潰れる。革新だけを追うのも危険だ。やはり基本は堅実、その上で時代の動きをよくみて、円満さや革新を上手に適量混ぜ合わせることが大事なんだ」

世界を目指す日本のメーカーとして、日本古来の楽器『三味線』をモチーフに採用。三味線の胴（タイコ）が持つ緊張感と安心感をHマークの輪郭に投影したことが、現在のエンブレムの原点となりました。

現在のHマークは2001年から使用されてきたものですが、これを26年ぶりに刷新。新たなマークは、「Honda 0 シリーズ」をはじめとする次世代EVの開発にあたり、「クルマづくりの出発点に立ち返り、ゼロから全く新しいEVを創造する」という強い決意を込めてデザインされました。

これは、ホンダの変革への意思を示すとともに、原点を超え、挑戦と進化を絶えず追い求める同社の企業姿勢を表現したもの。両手を広げたようなデザインは、モビリティの可能性を拡張し、ユーザーに向き合う姿勢を示しています。

この新たなHマークは、次世代EVに加え、2027年以降に投入する次世代ハイブリッド車の主力モデルへの適用が予定されています。

ホンダ「Hマーク」の変遷（出展：ホンダ）

また、このHマークについて、四輪商品だけではなくユーザーとのタッチポイントである販売店やコミュニケーション展開、四輪モータースポーツなど、四輪事業全体のシンボルとして適用範囲を拡大。

知能化・電動化など大きく変革する四輪市場において、固定概念や慣習、従来のやり方に捉われることなく、「第二の創業期」の象徴として時代を先取る技術と発想により、ユーザーの期待を超える新たな価値を提供し、変革期を切り開いていくという強い決意が新たなHマークに込められています。