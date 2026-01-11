Image: kyorasunrise outdoor こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ポケットライトの世界は、もはや「ただ明るい」だけでは物足りない時代に突入しました。では、次世代のEDC（Everyday Carry）ライトに求められるものとは何でしょうか。それは、光の質、携帯性、そして「もう1つの価値」なのかもしれません。そのヒントが親指サイズのチタンボディ