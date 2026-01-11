Image: kyorasunrise outdoor

ポケットライトの世界は、もはや「ただ明るい」だけでは物足りない時代に突入しました。では、次世代のEDC（Everyday Carry）ライトに求められるものとは何でしょうか。

それは、光の質、携帯性、そして「もう1つの価値」なのかもしれません。そのヒントが親指サイズのチタンボディに凝縮された、「S15Pro Ti」をご紹介します。

夜道や手元をしっかり照らす、2つの光源



「S15Pro Ti」は、メインライトとサイドライトの2光源を搭載した超小型ライトです。

メインライトは最大750ルーメン（※メーカー公表値）の白色光で、夜道の歩行や暗所での作業をサポートします。

一方、サイドライトには白色・黄色・赤色・点滅・UVの各モードを搭載。鍵を探すときや手元作業など、状況に応じた使い分けが可能です。

日常のちょっとした手間を省く「ミニプライバー」



「S15Pro Ti」の面白いところは、本体後部にクイックリリース式のミニプライバーを内蔵している点。これが意外と、普段の生活で役立つ場面が多いんです。

・通販の段ボールのテープをカット ・固い缶のフタを少し持ち上げる ・家具の緩んだネジを締める ・ホチキスの針を外す

わざわざカッターや工具を取りに行くほどではないけれど、手で行うと爪を傷めそうなシーン。そんなとき、ポケットからこれを出してサッと済ませれば、道具を使いこなしている感じがして気分が上がります。

身体の一部のように馴染む、チタンの質感



見た目はとてもミニマルで、カバンの隅やポケットに入れておいても邪魔にならないサイズ感です。本体にチタン素材を採用。チタン特有の落ち着いた輝きが魅力を放っています。

IP66相当の防塵防水性能と、1.5m落下耐性を備えていて（※メーカー公表値）、雨の日の外出やアウトドアシーンでも気兼ねなく使えるタフさも併せ持っているんです。

「S15Pro Ti」は、ライトとしての実用性と、日常の小さなお悩みを助けてくれる機能がバランスよくまとまっています。夜間はもちろん、段ボールを開けるといった何気ないシーンまで大活躍。このサイズ感でこれだけのことができる道具、1つ持っておくと重宝するかもしれません。

「S15Pro Ti」をEDCラインナップに、加えてみてはいかがでしょうか？ 気になる方は、ぜひ詳細をチェックしてみてくださいね。



