現在、高齢者の一人暮らしは急増し、その数は過去最多を更新している。中でも特に孤独に陥りやすいとされるのが「男性シニア」だ。仕事一筋で歩み、会社外での人付き合いを疎かにしてきた影響が、退職後に「社会的な孤立」として出ている。ある調査では高齢男性の6人に1人が、2週間で1度も会話をしないという。「ABEMA Prime」では、この現実に直面する当事者と専門家を招き、打開策を徹底議論した。【映像】たった1人、キッチン