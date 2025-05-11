ニューストップ > 恋愛ニュース > 「結婚NG」なドン引き女子の特徴 ダメ男・ダメ女 ダメ出し 男の本音 生活習慣 一人暮らし 非モテ女子・男子 オトメスゴレン 「結婚NG」なドン引き女子の特徴 2025年5月11日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「結婚は無理」と男性にドン引きされた、ズボラ女子の生態を紹介している 鼻をかんだティッシュを乾かしてまた使う、外出しない日は、歯も磨かない 家にいる間中テレビを消さない、など 記事を読む おすすめ記事 永野芽郁「信頼を取り戻す」発言直後の“口裏合わせLINE”、各局一斉報道で“違約金ドミノ”の窮地 2025年5月8日 17時30分 「今も右目が飛び出している」「右目がうまく開けない」“バセドウ病”と闘う身長180cmの女優・霧華（24）が明かす、自身の病気を公表した理由 2025年5月10日 11時0分 「自動車税」でお小遣いゲット!? 税金の支払いなのにオトクな「裏ワザ」とは… 実は「家にいるだけでも納付できる」方法も 2025年5月9日 12時50分 不倫疑惑の永野芽郁 マネージャーの「X投稿削除」のウラで起こっていた「火に油を注いだ」行動 2025年5月10日 11時0分 「ケンカばかり」「浮気もする」夫が突然死。失って「この人が心から好き」と気づいたワケ 2025年5月10日 22時5分