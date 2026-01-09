フィリピン中部のセブ島で、積み上がったごみの山が崩落し、1人が死亡、38人が行方不明です。地元当局によりますと、8日午後、セブ市にある埋め立て地でごみの山が崩れ落ちました。当時、周囲には作業員など100人以上がいて、女性1人が死亡、12人が救助されましたが、38人が行方不明となっていて救助活動が続けられています。地元メディアによりますと、セブ市では1日に約700トンのごみが発生し、処理量が急増していて、崩れたごみ