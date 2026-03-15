【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 7−0 フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）【映像】松窪真心が3人抜きからゴラッソ（実際の映像）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間3月15日、AFC女子アジアカップ2026の準々決勝でフィリピン女子代表と対戦。7−0で大勝を収め、準決勝進出を果たすと共に、2027年にブラジルで開催されるFIFA女子ワールドカップの出場権を獲得。なでし