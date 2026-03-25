【マニラ共同】フィリピンのマルコス大統領は24日、中東情勢を巡って燃料不足が深刻化する恐れがあるとして「国家エネルギー非常事態」を宣言する大統領令に署名した。政府はガソリンや軽油の備蓄について45日分は確保されていると説明。今後不足する可能性に危機感を表明した。フィリピンの原油輸入は9割が中東からで、宣言では「強く依存しており、混乱に脆弱だ」とした。マルコス氏を議長とする対策委員会を設置し、燃料の