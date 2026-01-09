けさ早く、神奈川県鎌倉市の住宅に複数の男らが押し入り、住人の男性を殴って現金40万円などを奪って逃走しました。警察は強盗傷害事件として調べています。【写真を見る】「鉄パイプで殴られた」神奈川県鎌倉市の住宅に複数人が押し入り現金約40万円を奪って逃走住人は殴られ軽傷強盗傷害事件として捜査神奈川県警きょう（9日）午前5時半ごろ、鎌倉市鎌倉山の住宅で「鉄パイプで殴られた。ベッドで寝ていたら入ってきた」と