警察や消防によりますと、24日午後4時半ごろ、神奈川県藤沢市の江の島で「江の島で友人が溺れた。海で浮いている」などと男性から119番通報がありました。現場は、江の島にある「第1岩屋」といわれる洞窟の近くで、5人ほどが岩場で集まっていたところ、20代の男性が海に落下し溺れたということです。溺れた20代の男性は救助されたあと、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。警察や消防が転落した経緯な