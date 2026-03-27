東京・池袋のポケモンセンターで、女性店員が元交際相手の男に刺され死亡した事件。女性の首には少なくとも5か所以上の刺し傷があったことが分かりました。事件に至るまでの経緯を、詳しく見ていきます。◇交際を始める前の2023年に、八王子市内にあるファストフード店のアルバイトで、2人は出会ったといいます。その後、10か月ほど付き合い、去年7月に交際を解消しました。池袋のポケモンセンターの店員・春川萌衣さん（21