神奈川・藤沢市が公式サイトで2026年3月26日、公益財団法人藤沢市みらい創造財団が指定管理者を務める「秋葉台文化体育館」で、藤沢市立中学校が球技大会を行った際に生徒3人が負傷する事故があったと発表した。生徒たちは清掃中に、財団が再委託した業者の不備が原因で「防球ネット用ワイヤー」が引っ掛かり、転倒したという。生徒3人は「予断を許さない状態」財団が26日の発表で「清掃中の生徒様がいるのにも関わらず、十分な安