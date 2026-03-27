神奈川県茅ヶ崎市で当時小学2年生の男子児童がいじめを受け不登校になったにもかかわらず、担任の教師が放置したとして市などを訴えた裁判で、横浜地裁は300万円あまりの賠償を命じました。この裁判は、11年前、茅ヶ崎市内の小学校に通う2年生の児童だった男性が担任の女性教師が同級生のいじめを放置したなどとしておよそ3600万円の損害賠償を求めて、茅ヶ崎市や加害児童の保護者を訴えたものです。男性は複数の同級生から馬乗り