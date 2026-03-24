江の島・岩屋付近の岩場（資料写真）２４日午後４時２５分ごろ、藤沢市江の島２丁目の海食洞窟「第二岩屋」付近で「友人が溺れた」と１１９番通報があった。２０代の男性が意識不明の状態で病院に搬送され、死亡が確認された。藤沢署によると、男性は友人５人と遊んでいた際に足を滑らせ、海に転落した。