警察などによりますと24日午後4時半ごろ、神奈川県藤沢市の江の島にある「第1岩屋」といわれる洞窟の近くの岩場で、友人6人が遊んでいたところ、20代の男性が足を滑らせて海に落ち、溺れたということです。男性は病院に搬送されましたがその後、死亡しました。警察が転落した経緯などを調べています。