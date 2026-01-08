大分市内の中学校とみられる校内で、男子生徒が別の生徒に暴行している様子の動画がSNSで拡散されていることがわかりました。大分市教育委員会は事実関係を調査していて、9日にも説明の場を設ける方針です。 【写真を見る】生徒による暴行動画、大分市内の中学校か市教委が経緯説明へ専門家が指摘“晒し”の法的リスク 約1分間…執拗な暴行 SNSに拡散されている動画は8日に投稿されたもので長さは約1分。校内の廊下とみられ