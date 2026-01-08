石川県穴水町で7日午後から89歳の男性の行方が分からなくなっていて、警察などが捜索に当たっています。行方が分からなくなっているのは、穴水町古君地区に住む浜中正一さん(89)です。警察によりますと、浜中さんは7日午後2時半ごろ、自宅から出かけるところを息子が見かけたのを最後に行方が分からなくなりました。神社に飾るマツの木のため？「のこぎり・なた探す」浜中さんは前日に「近所の神社に飾るマツの木を探す」と話して