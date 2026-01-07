YouTuberの中町綾が、1月7日（水）に自身のInstagramを更新。初めてフィジーに行ったことを報告し、白い水着でフィジーを満喫する様子をシェアした。中町のスタイルの良さに、ファンから驚きの声が上がっている。【写真】「えっぐい」「ビジュ爆発」とファン絶賛水着でフィジーを満喫する中町綾（10枚）■ヘルシーな着こなしでフィジー満喫！個人チャンネル、兄妹チャンネルともに登録者数100万人を超えるYouTuberの中町は今