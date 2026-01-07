JR東海とJR西日本は東海道・山陽新幹線のぞみ」で特に混雑する時期に行っている全席指定席での運行についてこれまでの年末年始、ゴールデンウイーク、お盆の3大ピーク期に加え、2026年度は秋のシルバーウイークも実施すると発表しました。対象となるのは9月18日（金）〜 9月23日（水・祝）の6日間です。JR東海によりますと、2026年は5連休となる日並びのよさで多くの利用者が見込まれるためで、2027年以降も継続するかは未定だと