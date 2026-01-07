愛知を拠点とする社会人野球・ジェイプロジェクトの新監督に就任した二岡智宏氏（49）が7日、愛知県半田市内で行われた練習に合流した。チームの始動日を迎えたこの日、午前8時45分に選手31人と初対面。初めてとなる社会人野球の指導をスタートさせた。同監督は、現役時代に巨人で正遊撃手を務めるなどNPB通算1314安打をマーク。現役引退後は、巨人2軍監督などを歴任し、昨季はヘッド兼打撃チーフコーチを務めていた。巨人