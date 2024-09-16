巨人・岡本和が15日に看板直撃の特大弾を放った■巨人 6ー3 中日（15日・東京ドーム）巨人・岡本和真内野手が15日に東京ドームで行われた中日戦で、6回に左翼席上段の看板を直撃する23号ソロを放った。前日14日のヤクルト戦では見逃し三振に倒れたストライク判定を巡り、球審に詰め寄る場面もあっただけにファンは「鬱憤を晴らす怒りの一発」「嫌な雰囲気を払拭」などと歓喜した。岡本和は同点で迎えた6回、中日・藤嶋健人投手