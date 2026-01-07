2026年1月4日、香港メディア・香港01はBMW中国が主力車種のメーカー希望価格を大幅に引き下げたと報じた。記事は、BMW中国が1日付で主力31モデルの価格改定を実施し、一部のモデルでは最高で30万元（約660万円）以上の値下げを行ったと紹介。今回の調整対象はフラッグシップモデルからエントリーモデルまで多岐にわたり、24モデルで10％以上、5モデルで20％以上の値下げが行われたとした。また、電気自動車（EV）では最上位モデル