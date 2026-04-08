―デンソーの買収提案の行方を注視、EV、データセンター向けなどに需要拡大― 電気自動車（EV）、太陽光発電、AIデータセンター ――。これら急成長分野を陰で支える中核となる電子部品がある。それが「パワー半導体」である。電力を効率よく制御するこの部品は、今後の社会の効率を左右するキーテクノロジーであり、その需要は世界的に拡大している。