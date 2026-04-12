いすゞ自動車がホンダと共同研究している燃料電池大型トラックいすゞ自動車が、ホンダと共同開発している燃料電池車（FCV）の大型トラックについて、市場投入の時期を当初めどとしていた2027年から延期することが12日、分かった。燃料を補給するための水素ステーションの整備が遅れているほか、水素電池システムの技術開発を進める時間が必要と判断した。FCVは水素を燃料とし、走行中に二酸化炭素（CO2）を出さない。電気自動