万博開幕から１年…いまだ燻る「EVバス放置」問題 約１年前に開幕した大阪・関西万博。会期半年を通して約２６００万人が訪れ、運営費が最大で３７０億円の黒字となる見込みです。 【写真を見る】上空から見る異様な光景…まとめて放置されたEVバス 無事“成功”に終わった万博。しかし、いまだ燻っている問題があります。それが、会場内などを走っていた「EVバス」の放置問題です。 閉幕後も活用することを想定し、多額