米電気自動車（EV）大手テスラのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信は9日、米電気自動車（EV）大手テスラが、小型で低価格の新型スポーツタイプ多目的車（SUV）を開発していると報じた。主力車「モデルY」より小型で、中国での生産を軸に展開する見通し。EV需要の鈍化や、競争激化に対応する狙いがある。関係者の話として伝えた。新モデルは既存車の派生ではなく完全な新型モデルで、テスラはサプライヤ